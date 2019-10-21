إسطنبول تستضيف ندوة في موضوع "أحمد بيك آغا اوغلو رجل السياسة والاجتماع البارز للعالم التركي"

إسطنبول، 21 أكتوبر (أذرتاج).

تستضيف إسطنبول في الفترة ما بين 21-22 أكتوبر ندوة في موضوع "أحمد بيك آغا اوغلو رجل السياسة والاجتماع البارز للعالم التركي"، ذلك بتنظيم مشترك لمعهد الإلهيات الأذربيجاني وفرع إسطنبول "للبؤر التركية" ومعهد الدراسات التركية لدى جامعة إسطنبول والوكالة التركية للتعاون والتنسيق.

أفادت وكالة أذرتاج ان الحفل بدأ بعزف النشيد الوطني لكل من أذربيجان وتركيا.

ثم ألقى المتحدثون كلمات في الندوة تحدثوا فيها عن دور احمد بيك آغا اوغلو في خروج العالم التركي الإسلامي من الأزمة وإبداع العالم الجليل وحياته. قيل انه من الشخصيات التي لعبت دورا مهما في الحياة السياسية الاجتماعية لأذربيجان من نهاية القرن التاسع عشر حتى عشرينيات القرن العشرين وفيما بعد في الحياة السياسية الاجتماعية لتركيا.