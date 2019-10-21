علي وحدتي: تم توفير فرص واسعة لتطوير الابتكار والتكنولوجيات الحديثة في أذربيجان

طهران، 21 أكتوبر، أذرتاج

تم توفير فرص واسعة لتطوير الابتكار والتكنولوجيات الحديثة في أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أنه صرح بذلك رئيس مجلس إدارة الصندوق الإيراني لتطوير الابتكار علي وحدتي. وقال إنه تصنع المنتجات عالية الجودة في المجمعات التكنولوجية العاملة في أذربيجان. وبلغت هذه المنتجات المستوى الذي يمكن من تصديرها إلى الأسواق العالمية.

وأشارعلي وحدتي إلى أنه تم توقيع 6 اتفاقيات حول التعاون بين وشركات الابتكار الإيرانية والأذربيجانية. يمكن بموجب هذه الاتفاقيات للشركات إنجاز مشاريع مشتركة وإنتاج المنتجات. من الضروري عقد الاجتماعات بين العلماء ورجال الأعمال من أجل توسيع إمكانيات التعاون المفيد في هذا المجال. تبادل الخبرات مهم أيضاً للأطراف.

سيكون تطبيق إنجازات إيران وأذربيجان في مجال التقنيات الحديثة في الاقتصاد وتصدير السلع المصنعة إلى بلدان ثالثة خطوة كبيرة نحو التطور الأعلى.

رابيل كتانوف

المراسل الخاص لأذرتاج

طهران