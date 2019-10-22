سيد محمود شريف: العلاقات بين أذربيجان ومصر في مستوى رفيع

باكو، 22 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

هنأ رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال النائب الأول لرئيس مجلس النواب سيد محمود شريفي على منح الميدالية بمناسبة الذكرى المئوية لهيئات الخدمة الدبلوماسية الأذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفارة الأذربيجانية لدى مصر أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب نقل تحياته في اجتماع البرلمان.

أعرب سيد محمود شريف عن امتنانه العميق للثقة العالية التي أبدتها له الحكومة الأذربيجانية مؤكدا أن مصر وأذربيجان دولتان صديقتان ووصلت العلاقات بين كلا البلدين إلى مستوى عال وهو فخور بمنحه ميدالية مخصصة للاحتفال بالذكرى المئوية للدبلوماسية الأذربيجانية.