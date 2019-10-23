زيارة الوفد الأذربيجاني لألمانيا بدعم من بنك التنمية الآسيوي لدراسة سوق الكهرباء الاعتدالية

باكو، 23 اكتوبر (أذرتاج).

قام الوفد الأذربيجاني المؤلف من رئيس مجلس الإدارة لوكالة تنظيم مسائل الطاقة(AERA) سمير أخوندوف وكذلك ممثلي وزارتي الطاقة والاقتصاد ومجلس التسعيرة وشركتي "أذرإينيرجي" و"أذرإيشيغ" بزيارة ألمانيا للمشاركة في بعض الاجتماعات المتوقعة في إطار مشروع الدعم الفني "لخطة التمويل وإعادة التأهيل لقطاع الطاقة" الممول من قبل بنك التنمية الآسيوي.

أفيد من (AERA) لأذرتاج أن الغرض الرئيسي من الزيارة هو زيادة معرفة أعضاء الوفد الأذربيجاني عن أسواق الكهرباء الحرة مثل ما في ألمانيا.

خلال الزيارة، حصل الوفد الذي زار شركة Power Exchange EEX في لايبزيغ على معلومات عن مهام سوق الكهرباء بالجملة. تعرف الضيوف على قواعد تحديد أسعار البيع بالجملة والبيئة التنافسية لمنتجي الكهرباء. كما زار الوفد الأذربيجاني أيضاً مختبر تنظيم الطاقة لمشغل النظام الواقع في برلين. وحصل الوفد هنا على المعاريف حول تخطيط طويل الأجل للشبكة وعملية النظام الذي يعمل على شروط توصيل الطاقة لمحطات الكهرباء والتحديات المتعلقة بالحاجة إلى تكامل الطاقة المتجددة، وكذلك معاريف عن السوق والأسعار لموازنة الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، حضر الوفد المناقشات حول تأثير السوق المحررة على منتجي الكهرباء، وزار خدمات مرافق البلدية في فوبرتال لمعرفة كيفية تحديد التعريفة النهائية في سوق تنافسية.

زار الخبراء الأذربيجانيون الهيئة التنظيمية الواقعة في مدينة بون، وكالة الشبكة الاتحادية (Bundesnetzargentur) للمشاركة في المناقشات حول كيفية تمكن الهيئة التنظيمية المستقلة من العمل على الكشف عن عناصر المنافسة من خلال تنظيم التعريفات ومراقبة السوق للعناصر الاحتكارية الطبيعية (الشبكات).

انتهت الزيارة بعقد اجتماع مع ممثلي الشركة الاستشارية (DNV GL) في بون. تم تكريس الاجتماع للطاقة المتجددة وأسعارها وتأثيرها على سوق الكهرباء.