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    بدء إعداد خطة العمل الوطنية الأذربيجانية حول كفاءة الطاقة

    ٢٤.١٠.٢٠١٩ [١٤:٠٦]

    باكو، 24 أكتوبر (أذرتاج).

    بدأت إعداد خطة العمل الوطنية الأذربيجانية حول كفاءة الطاقة.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها اوربان روسناك امين عام ميثاق الطاقة في منتدى ميثاق الطاقة الدولي المقام في باكو في 24 أكتوبر.

    قال ان أمانة ميثاق الطاقة تدعم أذربيجان في إعداد التشريعات المتعلقة بكفاءة الطاقة. قد استكمل المشروع الأول لقانون حول "الاستفادة المثمرة من مصادر الطاقة وكفاءة الطاقة" في العام الماضي. وبدأ إعداد خطة العمل الوطني الأذربيجانية الأولى حول كفاءة الطاقة ومن المقرر استكمالها حتى نهاية هذا العام ومناقشتها مع الجهات المعنية في أوائل العام القادم.

    AZERTAG.AZ :بدء إعداد خطة العمل الوطنية الأذربيجانية حول كفاءة الطاقة
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