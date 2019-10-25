فوز فيلم "أرشيف شولر" بجائزتين خلال يوم واحد في الولايات المتحدة

باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

فاز الفيلم الروائي بعنوان "أرشيف شولر" من الإنتاج المحلي بجائزتين في يوم واحد في مهرجان أفلام "الجبل الأخضر السينمائي المسيحي" (“The Green Mountain Christian”) لأول مرة في تاريخ السينما الأذربيجانية. أقيم المهرجان في كنيسةFellovship المعمدانية في الولايات المتحدة الأمريكية. وفاز الفيلم في فئتي "أفضل فيلم أجنبي" و"أفضل مخرج أجنبي" للمهرجان.

أبلغ كاتب السيناريو والمخرج والمنتج لفيلم "أرشيف شولر" جلال الدين قاسموف هذه المعلومات لوكالة أذرتاج.

وأفيد أن هذا الفيلم أنتج بمناسبة الذكرى ال200 لقدوم الألمان إلى أذربيجان ودعماً للمرسوم المعني الذي أصدره الرئيس إلهام علييف. يتحدث الفيلم عن اعتناء الأذربيجانيين بالثقافة الأوروبية وعن الصداقة بين أذربيجان وألمانيا والقيم المتعددة الثقافات لبلدنا.

أدى فنان الشعب صابر محمدوف والفنانون الحائزون على الجدارة أجدار زينالوف وروشان كريمدوخت ورامز ولييف وسيفدا على أكبروفا والممثل مطلب أردبيلي وغيرهم بأدوارهم في هذا الفيلم من الفن الإثاري.

تستند قصة السيناريو للفيلم إلى حياة عائلة شولر من الأصل الألماني المقيم في أذربيجان في الأربعينيات من القرن الماضي. تم تصوير الفيلم في كنجه وكوي كول وتوفوز وباكو. يروي سيناريو الفيلم عن الدراما الإنسانية في شخص عائلة ألمانية. في الوقت نفسه، لم يبق وفاء شعبنا بالقيم متعددة الثقافات خارج الاهتمام. أخذت الأحداث الجارية في الفيلم من واقع الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم "أرشيف شولر" الذي أثار اهتماماً كبيراً في العالم، يعد من أحد أنجح العروض في المهرجانات الدولية في تاريح السينما الأذربيجانية.