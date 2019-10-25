باكو، 25 أكتوبر، (أذرتاج). صرح المكتب الإعلامي بوزارة التعليم الاذربيجانية لمراسل وكالة (أذرتاج) بأن رسوم دراسية لـ17120 طالب وطالبة يتم دفعها من ميزانية الدولة مضيفا الي أن أطفال اللاجئين والمشردين و وكذلك اليتامى والمعاقين وأطفال الشهداء يستفيدون من تلك الامتيازات.

AZERTAG.AZ : أذربيجان: رسوم دراسية لأكثر من 17 طالب وطالبة يتم تخصيصها من ميزانية الدولة

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