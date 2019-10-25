    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    أذربيجان: رسوم دراسية لأكثر من 17 طالب وطالبة يتم تخصيصها من ميزانية الدولة

    ٢٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٤:٥‎١]

    باكو، 25 أكتوبر، (أذرتاج).

    صرح المكتب الإعلامي بوزارة التعليم الاذربيجانية لمراسل وكالة (أذرتاج) بأن رسوم دراسية لـ17120 طالب وطالبة يتم دفعها من ميزانية الدولة مضيفا الي أن أطفال اللاجئين والمشردين و وكذلك اليتامى والمعاقين وأطفال الشهداء يستفيدون من تلك الامتيازات.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: رسوم دراسية لأكثر من 17 طالب وطالبة يتم تخصيصها من ميزانية الدولة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٨]
    الأكاديمي راميز مهدييف رئيسا جديدا لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية
    ٢١.١٠.٢٠١٩ [٢٠:١٤]
    علي وحدتي: تم توفير فرص واسعة لتطوير الابتكار والتكنولوجيات الحديثة في أذربيجان
    ٢١.١٠.٢٠١٩ [١٤:٣٥‎]
    إسطنبول تستضيف ندوة في موضوع "أحمد بيك آغا اوغلو رجل السياسة والاجتماع البارز للعالم التركي"
    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٣٧]
    صدور كتاب العالم المتصوف للقرون الوسطى
    أذربيجان: رسوم دراسية لأكثر من 17 طالب وطالبة يتم تخصيصها من ميزانية الدولة