الوزير: علاقات التعاون في مجال الطاقة بين إيران وأذربيجان تشهد نموا متصاعدا

باكو، 25 أكتوبر، (أذرتاج).

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان قال إن علاقات التعاون بين إيران وأذربيجان في مجال الطاقة تشهد نموا متصاعدا مضيفا أن هناك تبادل الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي بين البلدين في الوقت الحالي. وبالإضافة الي أن البلدين يستمران في بناء محطة الطاقة الكهرومائية على نهر آراز.

كما ذكر الوزير الإيراني أنه يتم انشاء المحطة الكهربائية بقوة 500 ميجا وات في مدينة آستارا الإيرانية في الوقت الحاضر مصرحا بأنه يتم مناقشة مسألة استثمار أذربيجان في بناء تلك المحطة مشيرا اليه سوف يتم تزويد المناطق الحدودية بين إيران وأذربيجان بالطاقة الكهربائية المستدامة بعد تشغيل المحطة.