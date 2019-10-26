باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج بموجب مرسوم الرئيس إلهام علييف أعلن عام 2019 "عام الشاعر نسيمي" في جمهوريتنا ولهذا المرسوم أهمية تاريخية كبيرة للاحتفالات بالذكرى الـ 650 للشاعر والمفكر الأذربيجاني الكبير عماد الدين نسيمي. وفي إطار الإجراءات بهذه المناسبة يعقد العديد من الأحداث في بلدنا وفي الخارج. تحظى مبادرة النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا لزراعة 650 ألف شجرة يومياً بمناسبة الذكرى 650 للشاعر الكبير عماد الدين نسيمي بأهمية خاصة. أدلى بهذا البيان لوكالة أذرتاج عضو مجلس الوطني ومدير معهد الدراسات القوقازية بأكاديمية العلوم الوطنية أذربيجان والعضو المراسل لأكاديمية العلوم البروفيسور موسى قاسملي.

AZERTAG.AZ : موسى قاسملي: ستكون زراعة 650 ألف شجرة في يوم واحد مساهمة كبيرة للبيئة

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