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    علم وتعليم


    الحصول على نسخة من ديوان الشاعر الأذربيجاني ذوقي للقرن السابع عشر من مكتبة باريس الوطنية

    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٦]

    باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

    حصل نائب مدير معهد المخطوطات باسم محمد فضولي لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان، الدكتور في علم اللغة البروفيسور باشا كريموف، على نسخة من مجموعة أشعار باللغة الأذربيجانية التركية للشاعر الأذربيجاني ذوقي الذي عاش في القرن السابع عشر وغير المعروف في تاريخ الأدب الأذريجاني.

    أفيد من المعهد لأذرتاج أن الديوان يحتوي على أنواع الشعر مثل الغزل والمربعات والمخمسات والمستزادات. تم نسخ الديوان المؤلف من 168 ورقاً في عام 1687. كتبت في هوامش الأوراق وفي نهاية الديوان الأشعار باللغة الفارسية. يظهر التأثير الكبير للحروفية ولاسيما الشاعر الأذربيجاني الكبير عماد الدين نسيمي. ان 64 من إجمالي 134 غزلاً نظيرة على أشعار نسيمي وكما يبدو تأثير تراث فضولي أيضاً. في ديوانه 18 نظيرة لأشعار فضولي. للديوان أهمية كبيرة في دراسة تاريخ الأدب الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :الحصول على نسخة من ديوان الشاعر الأذربيجاني ذوقي للقرن السابع عشر من مكتبة باريس الوطنية
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    الحصول على نسخة من ديوان الشاعر الأذربيجاني ذوقي للقرن السابع عشر من مكتبة باريس الوطنية