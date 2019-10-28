وفد من وزارة التعليم اليونانية يزور جامعة باكو للغات السلافية

باكو، 28 أكتوبر (أذرتاج).

زار وفد من وزارة التعليم اليونانية مركز تعليم اليونانية المعاصرة وثقافتها لدة جامعة باكو للغات السلافية.

أحيط الضيوف علما بنشاط المركز. شاطرت اللغوية المبتعثة من اليونان ماريا ديلاكي الحضور انطباعاتها عن أذربيجان والأذربيجانيين باللغة الأذربيجانية.

كما قرأ الطلاب في الحفل كلمات انتقلت من الأذربيجانية الى اليونانية والعكس.

كما تحدث المخاطبون عن مستوى تدريس اللغة وآدابها في الجامعة.