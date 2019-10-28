    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    وفد من وزارة التعليم اليونانية يزور جامعة باكو للغات السلافية

    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:١١]

    باكو، 28 أكتوبر (أذرتاج).

    زار وفد من وزارة التعليم اليونانية مركز تعليم اليونانية المعاصرة وثقافتها لدة جامعة باكو للغات السلافية.

    أحيط الضيوف علما بنشاط المركز. شاطرت اللغوية المبتعثة من اليونان ماريا ديلاكي الحضور انطباعاتها عن أذربيجان والأذربيجانيين باللغة الأذربيجانية.

    كما قرأ الطلاب في الحفل كلمات انتقلت من الأذربيجانية الى اليونانية والعكس.

    كما تحدث المخاطبون عن مستوى تدريس اللغة وآدابها في الجامعة.

    AZERTAG.AZ : وفد من وزارة التعليم اليونانية يزور جامعة باكو للغات السلافية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٥‎٤]
    لشبونة تستضيف مؤتمر ومعرض “Web Summit 2019” لتكنولوجيا المعلومات
    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢٨]
    بي بي ينظم "أسبوع "اكتشف بي بي" للطلاب بباكو
    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٦]
    الحصول على نسخة من ديوان الشاعر الأذربيجاني ذوقي للقرن السابع عشر من مكتبة باريس الوطنية
    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢٢:٠٠]
    موسى قاسملي: ستكون زراعة 650 ألف شجرة في يوم واحد مساهمة كبيرة للبيئة
    وفد من وزارة التعليم اليونانية يزور جامعة باكو للغات السلافية وفد من وزارة التعليم اليونانية يزور جامعة باكو للغات السلافية وفد من وزارة التعليم اليونانية يزور جامعة باكو للغات السلافية