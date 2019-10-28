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    علم وتعليم


    بي بي ينظم "أسبوع "اكتشف بي بي" للطلاب بباكو

    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢٨]

    باكو، 28 أكتوبر (أذرتاج).

    سيقام "أسبوع "اكتشف بي بي " في مقر شركة بي بي بباكو ابتداء من 25 نوفمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطلاب الدارسين حاليا (سيتخرجون او يتخرجن عام 2022) في تخصصات الهندسة الميكانيكية وهندسة البناء والهندسة الكهربائية وهندسة النفط والغاز والاستكشاف الجيولوجي والرياضيات التطبيقية في الجامعات الأذربيجانية يمكنهم المشاركة في الحفل.

    سيكرس كل يوم لمجالات تخصص مختلفة في بي بي. وسيساعد هذا التدريب الطلاب على حصولهم على المعلومات المفصلة عن إمكانيات صناعة البترول والغاز وتكوين تصور واضح لديهم عن إمكانيات الترقي في الوظائف كمهندس في شركة بي بي في المستقبل. ويتم تزويد الطلاب والطالبات بمعلومات واسعة عن برامج التجربة لشركة بي بي وفرص عمل موجودة فيها بالنسبة للخريجين والخريجات.

    كما سيتيسر للطلاب الدارسين في بعض التخصصات زيارة بعض الحقول البرية ومشاهدة تطبيق المعارف النظرية على الصناعة على ارض الواقع.

    آخر موعد للتسجيل 5 نوفمبر. يمكن الحصول على معلومات مفصلة في رابط https://www.bp.com/az_az/caspian

    AZERTAG.AZ :بي بي ينظم "أسبوع "اكتشف بي بي" للطلاب بباكو
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