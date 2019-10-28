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    برويز شاهبازوف: شركة بي بي شريك أساس لأذربيجان في مجال الطاقة

    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤١]

    باكو، 28 أكتوبر (أذرتاج).

    شركة بي بي شريك أساس لأذربيجان في مجال الطاقة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان الوزير شاهبازوف التقى مع البارونيس ايما نيكولسون المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني والوفد المرافق لها. تحدث الجانبان في اللقاء عن التطور الناجح للعلاقات بين أذربيجان وبريطانيا العظمى في كافة المجالات الثنائية بما فيها قطاع الطاقة مع الإشارة إلى علاقات التعاون المثمر المنفذة بين شركة بي بي وأذربيجان.

    من جانبه قال الوزير شاهبازوف ان شركة بي بي شريك أساس لأذربيجان في مجال الطاقة. كما شاطر آراءه عن آفاق التعاون في مجال الطاقة المتجددة أيضا.

    اهتمت نيكولسون بالوضع الحالي للاعمال المنفذة في مجال الطاقة المتجددة.

    قيل ان الاقتراحات التي تم تلقيها من الشركات المختلفة يجري تقييمها حاليا. ويدرس الوضع المتعلق بتكامل مشاريع الطاقة الرياحية والشمسية بالشبكة.

    كما اجري تبادل الآراء حول الدور المتزايد للطاقة المتجددة في تموين الطاقة المستدامة على الصعيد العالمي، القابلية التنافسية للطاقة المتجددة مع خفض النفقات واسهام الطاقة الصديقة البيئة في حماية البيئة المحيطة.

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