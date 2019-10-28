باكو، 28 أكتوبر (أذرتاج) ستستضيف العاصمة البرتغالية لشبونة في 4-7 نوفمبر مؤتمر ومعرض “Web Summit 2019” الدولي العاشر لتكنولوجيا المعلومات. أفادت وكالة أذرتاج انه ينتظر انعقاد مائدة مستديرة وتدريبات ونقاشات حول المستجدات التكنولوجية والنجاحات المكتسبة في هذا المجال. يهدف المؤتمر والمعرض الى جمع أصحاب المشاريع الشيقة والمستثمرين تحت سقفه.

AZERTAG.AZ : لشبونة تستضيف مؤتمر ومعرض “Web Summit 2019” لتكنولوجيا المعلومات

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