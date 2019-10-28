المندوبية الأوروبية في أذربيجان تنظم مهرجان التراث الثقافي "فانتازيا" بباكو

باكو، 28 أكتوبر (أذرتاج).

ستنظم مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى أذربيجان مهرجان التراث الثقافي "فانتازيا" الثاني في باكو وكنجه وقرية نيج في الفترة ما بين 1-15 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج انه عقد اليوم في فندق لاندمارك مؤتمر صحفي بهذا الشأن. قيل فيه ان الهدف من مهرجان "فانتازيا" الذي اخذ اسمه من اسم حمام باكو القديم الشهير هو عرض التراث الثقافي وتزويد المجتمع بمعلومات أكثر عن ضرورة حمايته. يصادف هذا المهرجان في هذا العام في اليوبيل العشر لـ"الشراكة الشرقية".

سينظم المهرجان بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان الثالثة، بما فيها فرنسا وبلغاريا وإيطاليا ولاتفيا وفنلنده وبلجيكا وهولندا والمجر ومولدوفا والمكسي والأرجنتين وطاجكستان وفنزويلا ووزارة الثقافة الأذربيجانية وإدارة محمية ايتشري شهر التاريخية المعمارية.

يتضمن برنامج المهرجان حفلات موسيقية ورحلات سياحية وندوات وعرض الأفلام ومعارض ومسابقات ومناقشات وغيرها من الفعاليات الواسعة النطاق.

قال السفير البلجيكي ان بلاده ممثلة في هذا المهرجان بفيلم "مارينا".

يقال ان المهرجان سيبدأ بعقد مؤتمر مكرس للتراث المعماري سينعقد في الجامعة الفرنسية الأذربيجانية وافتتاح متحف بوب آرت مكرس لتاريخ باكو، وسيتواصل بتنظيم معارض صور وعرض الأفلام وحفلات كونشرتو والعروض المسرحية. سيحضر المهرجان اكثر من 10 ضيوف أجانب.

ستنظم المعارض والحوارات وعرض الأفلام في كنجه على هامش المهرجان. كذلك سيشارك الضيوف في يوم آلبان القوقازي أودي في قرية نيج بمحافظة قابالا.