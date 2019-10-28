أذربيجان تشارك في معرض الأعمال الخيرية في بكين بدعم من مؤسسة حيدر علييف

بكين، 28 أكتوبر، أذرتاج

شارك بلدنا في المعرض التقليدي للأعمال الخيرية الجاري تحت عنوان "الحب لا يعرف الحدود" في بكين بدعم من مؤسسة حيدر علييف وسفارة أذربيجان في الصين.

يهدف هذا الحدث الذي نظمته وزارة الخارجية الصينية وصندوق مكافحة الفقر إلى كسب الأرباح الواردة من تسويق التحف العائدة وأصناف الطعام والمنتجات والبضائع العائدة إلى الثقافات الوطنية في مختلف البلدان لتقديم الدعم المالي للمشاريع الإنسانية في الصين.

أحيلت الأموال التي تم جمعها في المعرض والتي زارها أكثر من 15 ألف شخصاً إلى الصندوق المخصص لدعم المشاريع الخيرية.