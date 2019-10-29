أعمال التصليح والصيانة الجارية في محطة "باكو" الكهربائية
AzerTAg.az
٢٩.١٠.٢٠١٩ [٢١:٠٢]
باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج
تقوم شركة "Azerenergy" المساهمة بأعمال التصليح والصيانة لاستعادة "الطاقة المفقودة" وزيادة كفاءة واستمرارية الطاقة في محطة "Baku" لتوليد الكهرباء بطاقتها الأصلية 104.4 ميجاواط، كما هو الحال في محطات توليد الكهرباء الأخرى في الأقاليم.
أفيد من الشركة المساهمة لأذرتاج أنه ستنجز أعمال الاستعادة والتصليح والصيانة في 12 محطة كهريائية عموماً.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤١]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [١٦:٥٥]
٢٤.١٠.٢٠١٩ [١٤:٠٦]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [٢١:٠٨]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢٥]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [٠٠:٠٥]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [٢١:٠٦]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [٢١:٠٢]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤٩]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٨]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٥٤]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢٨]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:١١]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٥٠]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٤٦]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [٠١:٣٨]
٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤١]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤٠]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣١]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٦]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥٨]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٥:٢١]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [٠٠:٤٣]
٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٤:٤٥]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢١]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٥]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٩]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٦:٠٢]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك