بدء تدريس الأذربيجانية في جامعة بلغراد

باكو، 30 أكتوبر (أذرتاج).

بدأ تدريس اللغة الأذربيجانية في مركز الثقافة واللغة الأذربيجانية في جامعة بلغراد في صربيا. يدرس اللغة الأذربيجانية الطلاب من الصين واليابان وغيرها من الدول الى جانب الطلاب المحليين في هذه الجامعة.

أفادت اذرتاج انه تدرِّس اللغة الأذربيجانية فيه البروفيسورة في جامعة الفنون الجميلة "نوفي ساد" ورئيسة المركز ظريفة عليزاده وطالبة الدكتوراة جونيل بابانلي.