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    ثقافة


    اليونسكو تواصل مسابقة الصور الثانية "طرق الحرير في عيون الشباب"

    ٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٢:٤٩]

    باكو، 30 أكتوبر (أذرتاج).

    تواصل منظمة اليونسكو مسابقة الصور الثانية "طرق الحرير في عيون الشباب".

    أفادت وكالة أذرتاج ان المسابقة ستنتهي في 6 يناير عام 2020. يتمكن الشباب والشابات (تتراوح أعمارهم (اعمارهن) ما بين 14-25 عاما) من المشاركة في المسابقة. يجب ان تكون الصور المقدمة في مواضيع المطبخ وإنتاج الأغذية في طرق الحرير وأنواع الرياضة التقليدية والألعاب في طرق الحرير والموسيقى والرقص في طرق الحرير.

    سيتم عرض افضل الصور في البلدان المختلفة وسيتم إصدارها في ألبوم الصور. ويمكن الحصول على تفاصيل المسابقة في رابط https://en.unesco.org/news/participate-youth-eyes-silk-roads-photo-contest-2019

    يشار إلى أن معرض الصور لعام 2018 أقيم في الصين وسلطنة عمان وتركمانستان وأفغانستان وروسيا الاتحادية وأذربيجان (اثناء منتدى الحوار الخامس بين الحضارات) وفي تركيا وباريس مقر اليونسكو.

    AZERTAG.AZ :اليونسكو تواصل مسابقة الصور الثانية "طرق الحرير في عيون الشباب"
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