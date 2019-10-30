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    دراسة مساكن العصور البرونزية في نخجيوان بأذربيجان

    ٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٣:٤٠]

    باكو، 30 أكتوبر (أذرتاج).

    درست بعثة "خاراباجيلان" الأثرية التي يشرف عليها الدكتور بهلول ابراهيملي رئيس القسم في معهد الآثار والأثنوجرافيا لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية مساكن العصورالبرونزية الأولى والمتوسطة والأخيرة المكتشفة أثناء الحفريات الأثرية على أحضان جبل بلوفداغ في محافظة اوردوباد بنخجيوان.

    قال ابراهيملي ان المساحة الاجمالية للحفرية في المسكن الثاني 320 متر مربع.

    كما استمرت الحفريات في بيت مؤلف من بضع غرف مكتشف في المسكن الأول عام 1986. كشف ان المسكن يعود تاريخه الى بداية العصر البرونزي المتوسط وعبارة عن طبقتين ثقافيتين. بين المكتشفات أدوات حجرية وسراميكية.

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