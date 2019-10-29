واحد فرزعلييف : زراعة 650 ألف شجرة مهمة لجعل الجو نقيا

باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

للتلوث الجوي تأثير سلبي مباشر على تغير المناخ وهذا أحد أكثر مشاكل العالم إلحاحاً. كل يوم، تزداد عمليات الاحتباس الحراري على كوكبنا. ونتيجة لذلك، يزداد عدد الحرائق والفيضانات والجفاف. نمو الخضر مهم للغاية من وجهة نظر منع تآكل التربة والأمن الغذائي وحماية النظام الإيكولوجي والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ. النباتات الشجرية لها أهمية خاصة في جعل الجو صحياً، وخاصة في المدن الكبيرة. تعد زيادة أنواع الخضرة الجديدة واحدة من أكثر الطرق فعالية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

صرح بذلك الدكتورة في العلوم البيولوجية واحد فرزعلييف، مدير الحديقة النباتية المركزية في أكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان، في حواره مع أذرتاج وأكد أن "مبادرة النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا حول غرس 650 ألف شجرة في يوم واحد في بلادنا بمناسبة الذكرى الـ 650 للشاعر الكبير عماد الدين نسمي كمثال لسلسلة من التدابير لتحسين الوضع البيئي في بلدنا هي من خطوات مهمة للغاية نحو الحيلولة دون التغيرات المناخية العولمية التي هي في صدارة اهتمامات البشرية".