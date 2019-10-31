جورجيا تزيد من استيراد الطاقة الكهربائية من أذربيجان

تبيليسي، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

استوردت جورجيا خلال أشهر يناير - سبتمبر من العام الحالي 40.9 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية وذلك أكثر بنسبة 37.7 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الوطنية الجورجية.