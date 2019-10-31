المهرجان الدولي الأول لموسيقى الأرغن في أكاديمية باكو للموسيقى

باكو، 31 أكتوبر (أذرتاج).

أقيم حفل افتتاح المهرجان الدولي الأول لموسيقى الارغن "من عصر باروك الى العصر الحالي" في اكاديمية باكو للموسيقى الحامل اسم عزير حاجيبايلي.

أفادت اذرتاج ان تحدث البروفيسور رئيس الاكاديمية فرهاد بادلبايلي عن أهمية المهرجان وتطوير هذا الفن في أذربيجان مشيرا الى تصنيفات الملحنين الاذربيجانيين للارغن.

كما شارك في المهرجان ضيوف من المانيا وجورجيا.

وعزفت راسمة بابايفا البروفيسورة في الاكادينية تصنيفات للملحنين باخ ولا كور ويونغ وستام.