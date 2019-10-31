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    ثقافة


    خلال الاسبوع العالمي، ستتاح فرصة للجميع لتذوق أصناف المطبخ المكسيكي

    ٣١.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٨]

    باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

    في غضون الأسبوع، سأقوم بطبخ أكثر من 15 من أطباق المطبخ المكسيكي.

    افادت وكالة أذرتاج أن الطاهي المكسيكي مانويل رويلاس صرح بهذا في المؤتمر الصحفي عشية سلسلة الإجراءات التي تمثل ثقافة بلاده في إطار "الاسبوع العالمي" الذي يصادف في ايام الاحتفال بيوم الاموات في المكسيك ابتداء من 1 نوفمبر. في هذه الاحتفاليات توضع على المائدة الاطعمة التي احبها الناس

    الموتى في حياتهم .

    من الجدير بالذكر أن مانويل رويلاس يطبخ المأكولات المكسيكية في لاندمارك. يمكن لأي شخص تذوق هذه الأطباق خلال هذا الأسبوع.

    AZERTAG.AZ : خلال الاسبوع العالمي، ستتاح فرصة للجميع لتذوق أصناف المطبخ المكسيكي
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