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    علم وتعليم


    اهتمام الباحثين الأجانب بأعمال معهد الدراسات القوقازية

    ٣١.١٠.٢٠١٩ [٢١:٤٧]

    باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

    تم تقديم تقرير معهد الدراسات القوقازية لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان عن الأنشطة في مجال الأبحاث العلمية والشئون العلمية الإدارية في عام 2019.

    أفيد من المعهد لأذرتاج، أن الأبحاث العلمية لعلماء المعهد تحظى باهتمام الباحثين الأجانب. يشار إلى مراجعات إلى أبحاث البروفيسور موسى قاسملي في تركيا وألمانيا وأوكرانيا والدول الأخرى. والبروفيسور أيضاً عضو في هيئة تحرير العديد من المجلات العلمية الدولية.

     

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