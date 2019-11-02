وفد أذربيجاني في الدورة الـ31 للجمعية العامة لمركز الدراسات الدولية لحماية الملكية الثقافية وتجديدها

باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

عقدت الدورة الحادية والثلاثون للجمعية العامة لمركز الدراسات الدولية لحماية الملكية الثقافية وتجديدها خلال يومي 30 -31 أكتوبر في روما، إيطاليا. شارك في الدورة وفد أذربيجاني برئاسة نورية محمدوفا، رئيسة قسم التعاون الدولي والتنمية الابتكارية لوزارة الثقافة .

في جمعية هذا العام التي كان موضوعها الرئيسي هو "إنهاء الاستعمار الثقافي" تم اعتماد برنامج العمل والميزانية للمركز لعامي 2020-2021 إلى جانب انتخاب 12 عضواً في مجلس المركز.