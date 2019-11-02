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    ثقافة


    وفد أذربيجاني في الدورة الـ31 للجمعية العامة لمركز الدراسات الدولية لحماية الملكية الثقافية وتجديدها

    ٠٢.١١.٢٠١٩ [١٢:٣٧]

    باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

    عقدت الدورة الحادية والثلاثون للجمعية العامة لمركز الدراسات الدولية لحماية الملكية الثقافية وتجديدها خلال يومي 30 -31 أكتوبر في روما، إيطاليا. شارك في الدورة وفد أذربيجاني برئاسة نورية محمدوفا، رئيسة قسم التعاون الدولي والتنمية الابتكارية لوزارة الثقافة .

    في جمعية هذا العام التي كان موضوعها الرئيسي هو "إنهاء الاستعمار الثقافي" تم اعتماد برنامج العمل والميزانية للمركز لعامي 2020-2021 إلى جانب انتخاب 12 عضواً في مجلس المركز.

    AZERTAG.AZ :وفد أذربيجاني في الدورة الـ31 للجمعية العامة لمركز الدراسات الدولية لحماية الملكية الثقافية وتجديدها
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