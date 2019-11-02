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    ثقافة


    مشاركة محميتي "كيشكتشي داغ" و"أفيي" في المؤتمر الدولي في الصين

    ٠٢.١١.٢٠١٩ [١٢:٤٥‎]

    باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

    ابلغت وكالة (أذرتاج) في جهاز الدولة لحماية التراث الثقافي وتنميته وتجديده لدى وزارة الثقافة أن محميتي الدولة "كيشكتشي داغ" و"أفيي" التاريخيتين والثقافيتين شاركتا في المؤتمر العلمي والعملي الدولي المنعقد في جمهورية الصين الشعبية بدعم جهاز الدولة لحماية التراث الثقافي وتنميته وتجديده.

    كما تم تقديم المحاضرة في موضوع " آثار المقابر لألبانيا القوقازية" إلى المؤتمر.

    AZERTAG.AZ :مشاركة محميتي "كيشكتشي داغ" و"أفيي" في المؤتمر الدولي في الصين
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    مشاركة محميتي "كيشكتشي داغ" و"أفيي" في المؤتمر الدولي في الصين مشاركة محميتي "كيشكتشي داغ" و"أفيي" في المؤتمر الدولي في الصين