المهرجان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة في باكو والمنافسة بين 48 فيلماً من 21 دولة

باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

ستعقد مراسم الافتتاح الحافل لمهرجان باكو الدولي العاشر للأفلام القصيرة في 6 نوفمبر في مركز "المقام" الدولي.

تفيد وكالة أذرتاج أن المهرجان الذي تم تأسيسه من قبل مركز "Sinema" للسينمائيين للشباب ، نظم بدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة وصندوق الشباب ونقابة المنتجين الأذربيجانيين.

سيتم عرض الأفلام في مركز "نظامي" السينمائي من الساعة 11:00 حتى 16:00 أيام 6 و7 و8 و9 نوفمبر والدخول مجاناً.

سيقام الحفل الختامي للمهرجان في 9 نوفمبر في مركز "المقام" الدولي.