    • / ثقافة

    ثقافة


    المهرجان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة في باكو والمنافسة بين 48 فيلماً من 21 دولة

    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٤٠]

    باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

    ستعقد مراسم الافتتاح الحافل لمهرجان باكو الدولي العاشر للأفلام القصيرة في 6 نوفمبر في مركز "المقام" الدولي.

    تفيد وكالة أذرتاج أن المهرجان الذي تم تأسيسه من قبل مركز "Sinema" للسينمائيين للشباب ، نظم بدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة وصندوق الشباب ونقابة المنتجين الأذربيجانيين.

    سيتم عرض الأفلام في مركز "نظامي" السينمائي من الساعة 11:00 حتى 16:00 أيام 6 و7 و8 و9 نوفمبر والدخول مجاناً.

    سيقام الحفل الختامي للمهرجان في 9 نوفمبر في مركز "المقام" الدولي.

    AZERTAG.AZ : المهرجان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة في باكو والمنافسة بين 48 فيلماً من 21 دولة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.١١.٢٠١٩ [٢٠:١٣]
    مؤتمر موسكو في موضوع "شعر نسيمي- نشيد للإنسان: مزيج القيم الروحية والثقافية للشرق والغرب"
    ٠٢.١١.٢٠١٩ [١٢:٤٥‎]
    مشاركة محميتي "كيشكتشي داغ" و"أفيي" في المؤتمر الدولي في الصين
    ٠٢.١١.٢٠١٩ [١٢:٣٧]
    وفد أذربيجاني في الدورة الـ31 للجمعية العامة لمركز الدراسات الدولية لحماية الملكية الثقافية وتجديدها
    ٠١.١١.٢٠١٩ [١٩:٤١]
     افتتاح معرض اللغة الأذربيجانية وآدابها في الصين
    المهرجان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة في باكو والمنافسة بين 48 فيلماً من 21 دولة