فوز تلميذ وتلميذتين لمدارس باكو بميداليات ذهبية في المباريات الدولية

باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

حقق تلاميذ وتلامذة مدارس العاصمة نجاحات رائعة في المسابقات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية.

فازت تلميذة الصف الثالث في المدرسة رقم 20 التابع لإدارة التعليم لمدينة باكو نيلوفر أوروجلو بالمركز الأول لأدائها الناجح في بطولة الجمباز الدولية في جورجيا.

أفادت إدارة التعليم لمدينة باكو لوكالة أذرتاج أن التلميذة الأذربيجانية انتصرت على الرياضية الأرمنية في المباراة النهائية وحصلت على الميدالية الذهبية والدبلوم.

فازت فيدان موساييفا، وهو تلميذة الصف العاشر للمدرسة رقم 202 في العاصمة في البطولة الأوروبية الحادية عشرة في مقدونيا في الكارته في فئة وزن 63 كغ. حصلت فيدان موساييفا على الميدالية الذهبية والدبلوم.

كما فاز تلميذ الصف الرابع للمدرسة الثانوية رقم 71 عثمان عثمانوف على جميع منافسيه في بطولة الجودو الدولية في تركيا وصعد إلى قمة المنصة الفخرية وحصل على الميدالية الذهبية.