كتاب جديد عن الإبادة الجماعية في قوبا

باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج

أصدرت دار "أذربيجان" للطباعة والنشر طبعة ثانية مكملة ومزيدة لكتاب "الوادي الدموي. مأساة قوبا عام 1918" بقلم الكاتب الصحفي مظفر مالكمحمدوف.

أفادت وكالة أذرتاج أن الكتاب يستند إلى الوثائق الموجودة في أرشيفات أذربيجان وتركيا وروسيا وداغستان وتقارير صحفية لذلك الوقت وذكريات المقاتلين ضد الغزاة وشهود الأعيان لتلك الأحداث الدامية.

أهدي الكتاب الجديد الذى تم تأليفه بمناسبة الذكرى المئوية للإبادة الجماعية التي ارتكبها الداشناك الأرمن والبلاشفة في قوبا في عام 1918 لذكرى الأبناء البواسل لمناطق قوبا وقوصار وخاتشماز ودَوَتشي وسيازان الذين تصدوا بمتانة وشجاعة لعدوان الغزاة في ذلك الوقت وأستشهِدوا في المعارك غير المتساوية والعنيفة .