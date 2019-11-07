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    علم وتعليم


    توسع فرص التعاون بين جامعات أذربيجان والمجر

    ٠٧.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٤١]

    باكو، 7 نوفمبر، (أذرتاج).

    زار سفير المجر لدى أذربيجان فيكتور سزيديركينين مقر جامعة أذربيجان التقنية والتقى خلالها مع رئيس الجامعة البروفيسور ولايت ولييف.

    وقال السفير فيكتور سزيديركينين خلال اللقاء إن العلاقات الأذربيجانية المجرية تتطور بنجاح في كافة المجالات بما فيها التعليمية والعلمية مضيفا ان فرص التعاون بين جامعة أذربيجان التقنية وجامعات المجر تتوسع.

    ومن جهته تحدث رئيس الجامعة عن التعاون المشترك والأبحاث العلمية وتبادل الطلاب والأساتذة وبرامج الشهادات مزدوجة وتبادل الخبرات.

    وتم التطرق في اللقاء الي التعاون الناجح القائم بين جامعتي أذربيجان التقنية ودبريسن المجرية مع الإشارة الي ضرورة توسيع هذه العلاقات.

    كما تم فيه تبادل الآراء حول مسائل التعاون في مجال التعليم.

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