بدء نشاط أول مركز أذربيجاني ثقافي إعلامي في أوكرانيا
AzerTAg.az
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٦:٠٩]
خاركوف، 7 نوفمبر (أذرتاج).
سيبدأ عمل أول مركز أذربيجاني ثقافي إعلامي في أوكرانيا.
أفادت وكالة أذرتاج ان حفل افتتاح رسمي للمركز سيكون في 8 نوفمبر بدعم ورعاية السفارة الأذربيجانية في أوكرانيا. والهدف من تأسيس المركز هو تبليغ الثقافة والتاريخ لأذربيجان في المجتمع الأوكراني. كما يتوقع افتتاح مراكز ثقافية أذربيجانية في المدن الأخرى لأوكرانيا.
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