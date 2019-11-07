بدء نشاط أول مركز أذربيجاني ثقافي إعلامي في أوكرانيا

خاركوف، 7 نوفمبر (أذرتاج).

سيبدأ عمل أول مركز أذربيجاني ثقافي إعلامي في أوكرانيا.

أفادت وكالة أذرتاج ان حفل افتتاح رسمي للمركز سيكون في 8 نوفمبر بدعم ورعاية السفارة الأذربيجانية في أوكرانيا. والهدف من تأسيس المركز هو تبليغ الثقافة والتاريخ لأذربيجان في المجتمع الأوكراني. كما يتوقع افتتاح مراكز ثقافية أذربيجانية في المدن الأخرى لأوكرانيا.