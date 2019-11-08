ندوة بمعهد الإلهيات: كونك أذربيجانيا أو ما هي الهوية العرقية والدينية والقومية

باكو، 8 نوفمبر، أذرتاج

نظمت ندوة على موضوع "كونك أذربيجانيا أو ما هي الهوية العرقية والدينية والقومية" لدى معهد الإلهيات.

أفادت أذرتاج عن بيان المعهد أن نائب رئيس المعهد عاقل شيرينوف تحدث في افتتاح الندوة عن أهمية الموضوع. وقال إن أذربيجان باعتبارها مكانا تلتقي فيه مختلف الحضارات ديارٌ تشكلت فيه طوال القرون بيئة التنوع القومي الثقافي وتعايش منتسبي الأقوام والطوائف الشتى فيه في ظروف الأمن والأمان والتفاهم والحوار والوئام.

واكد نائب الرئيس شيرينوف على أن غرض تنظيم المؤتمرات والندوات والموائد المستديرة والتدريبات المختلفة تنظيما نظاميا لدى معهد الإلهيات هو غرس روح المواطنة لدى الشباب والقيم الوطنية المعنوية وإسهام في تدريبهم كمتخصصين محترفين.

ثم استمع المشاركون إلى تقرير ألقته مديرة مركز التحليل الدولي "إثنو غلوبوس" جولناره إينانج على موضوع "كونك أذربيجانيا أو ما هي الهوية العرقية والدينية والقومية". وذكرت مديرة المركز أن منتسبي مختلف الشعوب عاشوا في أذربيجان تاريخيا في ظروف التفاهم والسلم والوئام. كما خاضوا معا نضالا كثيرا من اجل الدفاع عن أراضي أذربيجان أمام الأعداء والغزاة والمغتصبين.

وأكدت أن مواطني أذربيجان يتكون لديهم الوعي القومي وليس الوعي العرقي كعامل سائق عن طريق طبيعي وعزت ذلك إلى وقوف العوامل التاريخية والثقافية والدينية والاجتماعية وراء ذلك.

ثم جرى في الندوة تبادل الأسئلة والأجوبة.