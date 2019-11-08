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    علم وتعليم


    بحث مسائل التعاون بين جامعات أذربيجان وبولندا

    ٠٨.١١.٢٠١٩ [١٥‎:١٦]

    وارسو، 8 نوفمبر، (أذرتاج).

    زار سفير أذربيجان لدى بولندا حسن حسنوف مدينة جلونا غورا والتقى خلالها مع قيادة جامعة جلونا غورا. وتم اثناء اللقاء مناقشة مسائل التعاون بين الجامعة البولندية المذكورة وجامعات أذربيجان المختلفة. كما تم التطرق في اللقاء الي فرص تبادل الطلاب

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