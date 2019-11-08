وارسو، 8 نوفمبر، (أذرتاج). زار سفير أذربيجان لدى بولندا حسن حسنوف مدينة جلونا غورا والتقى خلالها مع قيادة جامعة جلونا غورا. وتم اثناء اللقاء مناقشة مسائل التعاون بين الجامعة البولندية المذكورة وجامعات أذربيجان المختلفة. كما تم التطرق في اللقاء الي فرص تبادل الطلاب

AZERTAG.AZ : بحث مسائل التعاون بين جامعات أذربيجان وبولندا

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