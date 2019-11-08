وارسو، 8 نوفمبر، (أذرتاج). أقيم عرض بعنوان "أذربيجان: لؤلؤة القوقاز وبلد النار" في العاصمة البولندية وارسو. افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن العرض أقيم بتنظيم من مركز بيموفا الثقافي ومن قبل الرحالة البولندية باربارا جوكوفسكا التي زارت أذربيجان مؤخرا. وتفرج المشاركون خلال العرض الي الفيديو يتضمن ثقافة أذربيجان ومطبخها والعمارة التاريخية لها بمناطق باكو وقوبوستان وشاماخي واسماعيللي ولاهج. وفي نهاية الحفل أعرب موظف السفارة الأذربيجانية ببولندا صادق باباييف باسم السفارة عن شكره للحضور داعيا المشاركين فيه لزيارة أذربيجان الجميلة.

AZERTAG.AZ : عرض بعنوان "أذربيجان: لؤلؤة القوقاز وبلد النار" في وارسو

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