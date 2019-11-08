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    ثقافة


    إقامة مهرجان الطهي الاذربيجاني في روما

    ٠٨.١١.٢٠١٩ [١٨:٥‎٤]

    روما، 8 نوفمبر، (أذرتاج).

    سيام خلال الفترة 27-29 نوفمبر الحالي مهرجان الطهي الاذربيجاني في العاصمة الإيطالية روما وذلك بدعم مؤسسة حيدر علييف وبتنظيم سفارة أذربيجان لدى روما.

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) من روما بأنه سيتم خلال المهرجان تقديم للضيوف نماذج من الاكلات الأذربيجانية التقليدية والحلويات مثل "شاه بلوف"، "دولما" و"باقلاوا" والخ.

    AZERTAG.AZ :إقامة مهرجان الطهي الاذربيجاني في روما
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