باريس، 12 نوفمبر، (أذرتاج). تم في باريس الفرنسية اختيار رئيس ونائبه للجلسة الـ40 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو. افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن تركيا تم اختيارها رئيسا للجلسة اما أذربيجان نائبا لرئيس الجلسة. وأضاف أن المؤتمر العام لليونسكو يواصل اعماله حتى 27 نوفمبر الحالي.

AZERTAG.AZ : اختيار أذربيجان نائبا لرئيس الجلسة الـ40 للمؤتمر العام لمنظمة اليونيسكو

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