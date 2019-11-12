وزير التعليم في زيارة إلى فرنسا

باكو، 12 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

وصل وزير التعليم الأذربيجاني جيهون بايراموف في زيارة إلى مدينة باريس العاصمة الفرنسية للمشاركة في الاجتماع الرفيع المستوى لوزراء التعليم الذي سيعقد في 13 نوفمبر في إطار الدورة الأربعين للمؤتمر العام لليونسكو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم أن مسؤولي التعليم من البلدان الأعضاء في منظمة اليونسكو وممثلي منظمات التعليم المتخصصة الإقليمية والدولية سيشاركون في الاجتماع الرفيع المستوى لوزراء التعليم.

خلال الزيارة، من المتوقع أن يجتمع الوزير جيهون بايراموف مع ستيفاني جيانيني مساعدة المديرة العام لقطاع التعليم بمنظمة اليونسكو ويحضر الاجتماع في موضوع "المدارس والتطرف والفوضى والتعصب: النجاح والفشل: ما هي أكثر الاستراتيجيات فعالية لمنع هذه الحالات؟" بتنظيم مشترك لمشروع "علاء الدين" لمنظمة اليونسكو ومتحف الهولوكوست ووزارة التعليم في الجمهورية الفرنسية.