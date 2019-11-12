انطلاق أعمال المؤتمر العام الأربعين لليونسكو

باريس، 12 نوفمبر، أذرتاج

انطلقت أعمال المؤتمر العام الأربعين لليونسكو في باريس.

يحضر ممثلو 193 بلدا عضوًا و10 دول أعضاء منتسبة في المنظمة في المؤتمر العام.

أذربيجان متمثلة في المؤتمر العام بالوفد برئاسة نائب وزير الخارجية رامز حسنوف. ويضم الوفد الأمين العام للجنة الوطنية لجمهورية أذربيجان لليونسكو والسفير في المهام الخاصة إيلنور سلطانوف ورئيس البعثة الدائمة لدى اليونسكو السفير أنار كريموف، إلى جانب دبلوماسيي البعثة الدائمة.

سيعقد العديد من الاجتماعات السياسية المهمة في إطار المؤتمر العام ومنها الاجتماع رفيع المستوى تحت عنوان "الجيل الجديد، إعادة النظر في العلاقات متعددة الأطراف مع الفاعل الشاب للتغيير" والذي سيحضر العديد من رؤساء الدول والحكومات رفيعي المستوى.

سيحضر وزراء التعليم من أكثر من 100 دولة الاجتماع الوزاري حول قدرة النفوذ في المجتمع والتنقل في 13 نوفمبر.

في 19 نوفمبر، سيعقد وزراء الثقافة من 107 دول مائدة مستديرة حول "سياسة الدولة ودور الثقافة في التنمية المستدامة".

سيعقد منتدى اليونسكو الحادي عشر للشباب في 18 نوفمبر كجزء من المؤتمر العام.

في 22 نوفمبر سيتم تقديم كتيب المعلومات عن العنف ضد المرأة إلى الصحفيين عشية اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. الهدف هو تثقيف الصحفيين حول هذا الموضوع.

لأول مرة في 15 نوفمبر وبمناسبة يوم الاتفاقية، ستتم دعوة ممثلي جميع الدول الأعضاء إلى التوقيع على الاتفاقيات التي أعدتها المنظمة وتقديم آليات التصديق إلى المدير العام.

يحضر وزيرا التعليم والثقافة لجمهورية أذربيجان أيضاً الاجتماعات ذات الصلة ويعبرون عن آرائهما حول القضايا التي تمت مناقشتها.