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    علم وتعليم


    بحث التعاون بين اليونسكو وأذربيجان في مجال التعليم

    ١٣.١١.٢٠١٩ [١٩:٠٨]

    باريس، 13 نوفمبر، (أذرتاج).

    التقى وزير التعليم الاذربيجاني جيهون بايراموف على هامش مشاركته في الجلسة الـ40 للمؤتمر العام لليونيسكو مع نائبة المديرة العامة لليونسكو لشؤون التعليم ستيفانو جيانيني.

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن وزير التعليم قدم للحضور معلومات موسعة عن الإصلاحات الجارية في مجال التعليم بأذربيجان ونتائجها الإيجابية. كما تحدث الوزير عن الاهتمام الذي يوليه الرئيس الاذربيجاني لتطوير التعليم في البلاد.

    وتحدثت نائبة المديرة العامة لليونسكو لشؤون التعليم ستيفانو جيانيني عن التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان واليونيسكو مشيدة بالتعاون القائم بين البلدين. وأعربت عن ثقته في أن التعاون سيستمر بنجاح فيما بعد أيضا.

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