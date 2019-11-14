بحث إمكانات التعلم لطلبة من الصومال في أذربيجان

باريس، 14 نوفمبر، أذرتاج

التقى نائب وزير الخارجية رامز حسنوف رئيس الوفد الأذربيجاني للدورة الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو المنعقد في باريس بوزير التعليم والثقافة الصومالي عبد الله جودح بري.

أفادت أذرتاج أن الطرفين تناول في اللقاء تطوير العلاقات الثنائية الأذربيجانية الصومالية.

وتطرق وزير التعليم والثقافة الصومالي عبد الله بري إلى وجوب تطوير العلاقات بين البلدين في المجالين التعليمي والثقافي متحدثا عن اهتمامات بلاده في هذا المجال. وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين كانت متطورة منذ عهد الاتحاد السوفييتي البائد حيث كان الطلبة الصوماليون في تلك الحقبة يتعلمون لدى جامعات أذربيجان إشارة منه إلى ضرورة إعادة تطوير العلاقات في مجال التعليم وتعزيزها.

وتحدث نائب الوزير حسنوف عن أهمية العلاقات بين البلدين في مجالي التعليم والثقافة. وقدم معلومات مفصلة حول الظروف الراهنة المهيأة للطلبة الأجانب في مجال التعليم العالي. وابلغ أن مرسوم الرئيس الأذربيجاني ينص على تخصيص منح دراسية للطلبة الأجانب من البلدان الأعضاء لدى منظمتي حركة عدم الانحياز والتعاون الإسلامي مشيرا إلى تهيئة ظروف خاصة في البلد للطلبة القادمين من البلاد النامية أيضا.

كما تناول نائب وزير الخارجية حسنوف فعاليات الوكالة الأذربيجانية لدعم التنمية الدولية لدى وزارة الخارجية أيدا ودعم تقدمه لنحو 90 بلدا خاصة بلدان إفريقيا.

وفي هذا السياق قدم حسنوف معلومات مفصلة حول فعاليات أذربيجان ضمن الاتفاقية الإطارية الموقع عليها عام ثلاثة عشر وألفين بين أذربيجان واليونسكو وكذلك حول صندوق الثقة المؤسس على أساس الاتفاقية المذكورة مبلغا أن البلد يحقق مشاريع مهمة في مجالات تحددها اليونسكو أولوية تشمل على جلب البنات في إفريقيا للتعليم وكذلك حماية التراث الثقافي المادي في مختلف البلاد والمجال العلمي والتكنولوجي.