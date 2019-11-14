باكو، 14 نوفمبر، (أذرتاج). التقى وزير التعاليم الاذربيجاني على هامش مشاركته في المؤتمر العام الـ40 لليونيسكو مع كل من وزير التربية والتعليم التركي ضياء سلجوق ووزير العلوم الروسي ميخائيل كوتوكوف ووزير التعليم الماليزي مازلي بن مالك. وصرح المكتب الصحفي بوزارة التعليم لمراسل وكالة (أذرتاج) بأن اللقاءات شهدت مناقشة الوضع الحالي للعلاقات وتطويرها في مجال التعليم وآفاق التعاون بين جامعات أذربيجان وتركيا وروسيا وماليزيا.

AZERTAG.AZ : بحث آفاق التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وتركيا وروسيا وماليزيا

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