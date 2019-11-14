وزير التعليم الصومالي: علاقاتنا مع أذربيجان تتطور بنجاح

باريس، 14 نوفمبر، أذرتاج

قال عبد الله جودح بري إن علاقتنا مع أذربيجان تتطور بنجاح في كثير من المجالات كما يتعاون البلدان بنجاح ضمن منظمة اليونسكو بصفتهما حاملين الثقافة الإسلامية والشرقية.

أفادت أذرتاج عن عبد الله بري وزير التعليم والثقافة الصومالي المشارك في الدورة الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في باريس قوله لمراسلة أذرتاج إن أذربيجان استضافت بالمستوى العالي اجتماع القمة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء لدى منظمة حركة عدم الانحياز في باكو مؤخرا مفيدا أن المناقشات المنظمة في القمة كانت مثمرة ومهمة جدا.

وأضاف الوزير الصومالي بري أن العلاقات بين أذربيجان والصومال ضمن حركة عدم الانحياز متميزة خاصة معبرا عن يقينه من لعب المنظمة دورا أكثر أهمية في السياسة العالمية برئاسة أذربيجان الدورية.