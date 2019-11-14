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    وزير الطاقة الأذربيجاني يزور كازاخستان

    ١٤.١١.٢٠١٩ [١٨:٣٤]

    باكو، 14 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    ستستضيف مدينة ألماتي الكازاخستانية القمة الإقليمية الأولى تحت عنوان "حشد الأموال لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة" حول أهداف التنمية المستدامة في الفترة ما بين 15-16 نوفمبر من العام الجاري وسيمثل أذربيجان في القمة وزير الطاقة برويز شاهبازوف.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة الأذربيجانية أنه من المتوقع أن يلقى الوزير كلمة في القمة ويشارك في حلقات النقاش على هامش الدورة بعنوان "حوار السياسة الاستراتيجية: هل قمنا بالطريقة الصحيحة لتحقيق الأهداف التنمية المستدامة؟"

    إن الهدف من القمة التي نظمتها وزارة الاقتصاد الوطنية الكازاخستانية بدعم من بنك التنمية الآسيوي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كازاخستان هو إنشاء الحوار بين جميع أصحاب المصلحة في تعبئة الموارد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

    من المتوقع أن يحضر هذا الحدث 300 ممثل من الحكومة والمنظمات المانحة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني.

    AZERTAG.AZ :وزير الطاقة الأذربيجاني يزور كازاخستان
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