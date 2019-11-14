حديث عن الخطوات المتخذة في تطوير نظام التعليم في أذربيجان في المؤتمر العام لليونسكو

باريس، 14 نوفمبر (أذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج أن وزير التعليم جيهون بيراموف قال في كلمته الملقاة في الدورة الأربعين للمؤتمر العام لليونسكو إن تدويل التعليم العالي اليوم يلبى الاحتياجات والتحديات التي تخلقها العولمة، مما يعزز جودة التعليم ويوفر فرصاً كبيرة للمؤسسات التعليمية.

وأكد الوزير على أن الجهود بذلت لتعزيز تدويل التعليم العالي في البلد. أحد النجاحات الرئيسية في هذا المجال هو اعتماد "برنامج الدولة لزيادة القدرة التنافسية الدولية للتعليم العالي في جمهورية أذربيجان للفترة 2019-2023".

كما تحدث الوزير عن دمج نظام التعليم الأذربيجاني في البيئة العالمية مشيراً إلى الطلبة الأذربيجانيين الذين تلقوا التعليم خارج البلاد على أساس "برنامج الدولة حول ابتعاث الشباب الأذربيجانيين للتعليم خلال سنوان 2007-2015".

وقال الوزير جيهون بيراموف أيضاً إن الجامعة الفرنسية في اذربيجان (UFAZ) التي تم إنشاؤها نتيجة للتعاون مع الكونسورسيوم بقيادة جامعة ستراسبورغ، هي مثال ناجح في هذا المجال، مشيراً إلى أن برامج الشهادات المزدوجة تساهم في تطوير العلاقات بين الجامعات.

كما تطرق الوزير الى مشاركة الجامعات الأذربيجانية في مشاريع إراسموس. يواصل أكثر من 1600 طالب أذربيجاني تعليمهم في جامعات أوروبية مختلفة في الفترة 2015-2019 في إطار هذا المشروع. وأشار إلى أن جميع الخطوات المتخذة في بلادنا في مجال التعليم تحقق نتائج إيجابية.