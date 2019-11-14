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    ثقافة


    اختيار فيلم المخرج الأذربيجاني كأفضل فيلم

    ١٤.١١.٢٠١٩ [٢١:٣٨]

    بيشكيك، 14 نوفمبر (أذرتاج)

    انتهى في بيشكيك منتدى " Umut" السابع للمخرجين للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة والمكرس لذكرى الممثل القيرغيزي البارز والفنان الشعبي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابقة سيمنكول تشوكموروف.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم عرض 32 فيلماً قصيراً للمخرجين القرغيزيين وللدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في المنتدى.

    شارك بلدنا في المنتدى بفيلم "المقاعد" لأورخان أغازادي وفيلم "السافل" لدانييل غولييف.

    تم الإعلان عن الفائزين في اليوم الأخير من المنتدى. بقرار من لجنة التحكيم، أعلن فيلم "آيان" للمخرج السينمائي القرغيزي أيدان توبشيبايفا أفضل فيلم في تصنيف الأفلام الوطنية وفيلم " المقاعد " للمخرج الأذربيجاني أورخان أغازاده كأفضل فيلم في تصنيف الأفلام الأجنبية.

    AZERTAG.AZ :اختيار فيلم المخرج الأذربيجاني كأفضل فيلم
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