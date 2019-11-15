وزير الثقافة يستقبل رئيس المنظمة الإيرانية للثقافة والعلاقات الإسلامية

باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

استقبل وزير الثقافة الأذربيجاني ابولفس قرايف في الخامس عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم رئيس المنظمة الإيرانية للثقافة والعلاقات الإسلامية أبو ذر إبراهيمي تركمان مع الوفد المرافق له الذي يزور البلد حاليا للمشاركة في اجتماع القمة الثاني لزعماء الأديان العالمية في باكو.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الوزير قرايف ابلغ في اللقاء أن العلاقات القائمة بين أذربيجان وإيران في المستوى العالي وأن التعاون في جميع المجالات تتطور وقال الوزير قرايف إن صداقتنا ومجاورتنا وعلاقاتنا التاريخية تعطي دفعة كبيرة لهذه العملية وتربط أذربيجان وإيران بعضهما ببعض الماضي التاريخي الثقافي المشترك والدين ربطا وثيقا.

وأشار الوزير إلى وجود إمكانات كبيرة من اجل المزيد من تطوير العلاقات في مجال الثقافة بين البلدين. وتحدث الوزير ابولفس قرايف عن المشاريع المشتركة مع متخصصي السينما للبلد المجاور مفيدا أن إنجازات سينما إيران تتابع في أذربيجان باهتمام مؤكدا أن البلد يهتم بالاستفادة من تجربة إيران في هذا المجال.

وأضاف الوزير أن الأعمال المتعلقة بتنظيم أيام الثقافة والسينما المتبادلة يجب أن تستمر مع بحث مشاريع سوف تحقق في هذا المجال للعام المقبل.

تحدث رئيس المنظمة الإيرانية للثقافة والعلاقات الإسلامية أبو ذر إبراهيمي تركمان عن لقائه بالرئيس إلهام علييف وكذلك مشاركته في القمة الثانية لقادة الأديان العالمية في باكو. وذكر انه يلاحظ تقدم كبير في العلاقات مع أذربيجان في السنوات الأخيرة مضيفا أن دولة إيران تهتم اهتماما كبيرا لتطوير التعاون مع أذربيجان وزاد إن العلاقات الثقافية بين البلدين تزداد سعة سنة بعد أخرى وغرضنا مواصلة التعاون في هذا المجال ونحن مرتاحون من تطور العلاقات التي تعتمد على الاحترام والصداقة المتبادلة بين البلدين.

وتبادل الطرفان في اللقاء وجهات نظر حول إقامة تعاون بين قنوات تلفزيونية ناشطة في مجال الثقافة في كلا البلدين وتحقيق مشاريع مشتركة.

وشدد رئيس المنظمة الإيرانية أبو ذر تركمان على جاهزية الجانب الإيراني لإقامة أيام الثقافة والسينما الأذربيجانية في إيران في اعلى المستوى. وتابع أن تحقيق المشاريع الثقافية المشتركة بين البلدان المطلة على بحر الخزر امرٌ ضروري جدا.