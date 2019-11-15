منح درجة الدكتوراه الفخرية لعبد الله معتوق المعتوق

باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

في 15 نوفمبر، في الاجتماع الموسع للمجلس العلمي لمعهد التاريخ لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان تم تقديم شهادة الدكتوراه الفخرية للدكتور عبد الله معتوق المعتوق، رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمستشار في الديوان الأميري والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون الإنسانية.

تفيد وكالة أذرتاج أن درجة الدكتورة الفخرية مُنحت للشخصية الاجتماعية البارزة عبد الله معتوق المعتوق تقديرا لإسهاماته الكبيرة في تعزيز الصداقة الأذربيجانية الكويتية ولدفاعه عن حقائق أذربيجان على الصعيد الدولي.

قال مدير معهد التاريخ الأكاديمي يعقوب محمودوف، إن العلاقات مع الدول الإسلامية تكسب أهمية في السياسة الخارجية لأذربيجان: "أذربيجان والكويت دولتان صديقتان وشقيقتان. لقد زرنا الكويت هذه الأيام وقمنا بعرض منشورات المعهد باللغة العربية هناك".

تحدث يعقوب محمود عن الأنشطة الاجتماعية والسياسية والخيرية لعبد الله معتوق المعتوق وقال إنه كان دائماً بجانب دولة أذربيجان وشعبها.

وعبر عبد الله معتوق المعتوق عن امتنانه عن منحه الدكتوراه الفخرية للمعهد وأكد أن هذا سيكون حافزاً في المجال الإنساني والخيري في المستقبل.

أعرب العلماء المؤرخون عن امتنانهم وتفديرهم للضيف الكريم على دفاعه عن حقائق أذربيجان على الصعيد الدولي.