الطوارئ: إجلاء 77 شخصا خلال الحريق بحي خطائي

باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

أصدرت وزارة الطوارئ بيانا بشأن الحريق الناشب بحي خطائي للعاصمة باكو.

أفادت أذرتاج عن بيان الطوارئ أنها تلقت بلاغا الساعة 01.34 الليلة افاد نشوب حريق في سقف المبنى السكني ذي 17 طابقا الواقع على شارع نيابول رقم 16 بحي خطائي للعاصمة باكو وسارعت طواقم الإطفاء والإنقاذ للوزارة إلى مكان الحادث وتمكنت بفضل التدابير والإجراءات العاجلة المنفذة من منع انتشار الحريق والحيلولة دون عواقب خطيرة. كما أجلي 77 شخصا إلى أماكن آمنة بجانب تلقي 15 شخصا متسمما من الدخان الكثيف الإسعاف والعلاج.

وأخمد الحريق الساعة 03.15 من جانب قوات المطافئ واتضح أن الحريق جرف عموما 112 متر مربع من سقف المبنى البالغ مساحته 950 متر مربع ومنزلين اثنين في الطابق الأعلى على مساحة 64 مترا مربعا لكل منزل منهما مع المستلزمات المنزلية بهما و60 مترا طوليا من الاسلاك الكهربائية و106 عداد كهربائي.