زيادة صادرات الكهرباء من أذربيجان
AzerTAg.az
١٥.١١.٢٠١٩ [١٨:٥٢]
باكو، 15 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
زادت صادرات الكهرباء من أذربيجان خلال أشهر يناير – أكتوبر للعام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير مليار و455 مليون و380 ألف كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلد خلال أشهر يناير - سبتمبر.
كانت تكلفة تصدير الطاقة الكهربائية في نفس الفترة 62 مليون و947 ألف دولار أمريكي.
يذكر أنه تم تصدير مليار و266 مليون و198 ألف كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلاد خلال الفترة المقابلة من عام 2018 في حين كانت تكلفة التصدير 59 مليون و637 ألف دولار.
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